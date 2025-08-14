山形県遊佐町の鳥海山の山頂付近で14日朝、男性が倒れているのが見つかり、男性はその後、死亡しました。警察の調べで、男性の死因は病死とみられると判明しました。警察と消防によりますと、14日午前8時40分ごろ、遊佐町の鳥海山の山頂付近で登山をしていた男性が、登山道でしゃがみ込んで意識が朦朧となっている男性を発見しました。男性は午前10時半前に県の消防防災ヘリ「もがみ」によって救助されましたが、心肺停止の状態で