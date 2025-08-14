ユーロ圏１０年債利回り格差仏６６、伊７７ｂｐと前日水準を踏襲 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:27時点）（%） ドイツ2.66 フランス3.315（+66） イタリア3.428（+77） スペイン3.212（+55） オランダ2.828（+17） ギリシャ3.286（+63） ポルトガル3.05（+39） ベルギー3.162（+50） オーストリア2.966（+31） アイルランド2