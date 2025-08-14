◇プロ野球パ・リーグ 西武-ソフトバンク(14日、ベルーナドーム)西武の郄橋光成投手が2回を投げ終えて、急きょ降板しました。初回を無失点に抑えて郄橋投手は2回、先頭の中村晃選手に2球目のカーブを打ち返されると、打球が郄橋投手の右胸付近を直撃。それでも自身でファーストへ送球し、1アウト目を奪うと、その後はランナーを出しましたが、無失点に抑えます。しかし3回のマウンドには上がらず、2番手で糸川亮