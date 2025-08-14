石川・金沢市の人気観光スポットで目撃されたのは、車が暴走する瞬間。画面手前から現れた白い軽自動車が、じわじわとセンターラインをはみ出していきます。すると突然、スピードが上がり、対向車と正面衝突すると、そのまま歩道に突っ込みました。歩行者は、目の前から迫る暴走車をとっさによけようとしています。現場は金沢市中心部の「浅野川大橋」。普段から観光客や地元の人などが行き交う場所です。軽自動車は歩道に後輪が乗