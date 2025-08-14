◇プロ野球パ・リーグ 西武-ソフトバンク(14日、ベルーナドーム)西武の古賀悠斗選手が今月3本目のホームランを放ち、3回に1点を先制しました。8番キャッチャーで出場した古賀選手は3回の第1打席、フルカウントからの6球目、低めのカットボールをすくい上げると、打球はレフトスタンドに飛び込む、第5号ソロホームランとなりました。古賀選手は今月7日の日本ハム戦と、9日の楽天戦で2試合連続のホームランを放つなど、試合前時点で