大分県外に住むはしかの患者が、感染している可能性のある期間に日出町のハーモニーランドを訪れたことが分かり、県が注意を呼び掛けています。 12日、はしかの感染が確認されたのは福岡県に住む患者です。県によりますとこの患者は8月3日の日曜日に午前10時から午後4時ごろまで日出町のハーモニーランドを訪れていました。 はしかは感染していても症状が出ない潜伏期間が10日から12日程度あるというこ