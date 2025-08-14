2025年も猛暑の動物園であの姿を目撃です。木の上でぺたーんと寝そべっていたり、地面でも、ぺたーん。まるで暑さでリスが溶けているようだとSNSで話題の「溶けリス」です。取材班が訪れたのは東京・武蔵野市の井の頭自然文化園。この日、東京の最高気温は35度。園内には日陰に集まるサルたちにミストを浴びるヒツジと、動物たちが暑さをしのぐ姿がたくさん。中でもユニークな姿を見せていたのが、溶けリスたちでした。溶けたまま