20歳になった人たちの門出を祝う『二十歳のつどい』が、長岡市山古志地区で開かれました。 『二十歳のつどい』に出席したのは、2024年度に二十歳を迎えた3人です。2004年10月に発生した中越地震で、山古志地区は大きな被害を受けました。出席した3人は、地震の年に生まれました。両親や恩師らが見守る中、代表して小川優さんが二十歳の決意を述べました。 ■小川優さん 「私たちは山古志の自然と人の温かさに恵まれたことを