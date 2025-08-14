大分県日田市の小野小学校で、お盆の帰省時期に合わせて行われたのはタイムカプセルの開封式です。 このタイムカプセルは2001年1月在籍の全校児童64人が21世紀となったのを記念し、それぞれの思い出の品を詰めたものです。 14日は30代となった卒業生や当時の先生などおよそ80人が参加。作文や写真、おもちゃなどが出てくると、興奮した様子で見入っていました。 ◆男性「すごく懐かしいし、楽しかった日々だったんだろうなと」