“恥ずかしがるバニーガール動画”が大バズり、以降グラビア界を沸かせ続ける人気TikToker・ときちゃんが、29日に発売する2nd写真集のタイトルが『ときちゃんネイキッド』に決定した。書影カバー、えちえちイメージカットも到着した。【写真】衝撃！葉っぱで恥部を隠す“アマゾネスときちゃん”ときちゃん初の海外ロケで、史上最速のすっぽんぽん!?いつも以上に超絶脱ぎっぷりの意欲作が爆誕。ロケ地は台南。大自然の中で全裸