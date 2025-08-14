これからの気象情報です。 15日(金)は、激しい雨や雷雨のところがありそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。 ◆15日(金)の天気 ・上越地方 昼頃までは所々に雨雲がかかるでしょう。局地的に雷を伴って、雨脚が強まることもありそうです。 ・中越地方 午前を中心に活発な雨雲がかかり、激しく降るところもあるでしょう。午後も、日中いっぱいはにわか雨がありそうです。