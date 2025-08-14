中国スポーツメディアの直播吧によると、ブラジル出身の元サッカー選手のアロイージオ氏（37）はこのほど、Na Ligaの取材に応じ、「中国を離れて3年たつが、私は今も中国国民だ。帰化当時、お金のことはあまり考えていなかった」と語った。アロイージオ氏は2014年1月にブラジルの名門サンパウロから中国1部の山東魯能（現・山東泰山）に移籍し、15シーズンにリーグ得点王に輝く活躍を見せた。その後、河北華夏幸福や広州恒大