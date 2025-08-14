タレント・武井壮（52）が14日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、日本人が持つ精神は「国宝」級だと大絶賛した。武井は「世界のいろんな所に行ってきたけど」と切り出すと「日本の清潔さ、安全さ、働く人達の真面目さ、礼節、思いやりはさ日本が持つ国宝みたいな素晴らしさだと思う」と精神を絶賛。「本当にこんなに素敵で、安心して衣食住を享受できて朝晩問わず便利に安全に暮らせる国稀有だと思う」と私見をつづった