終戦から80年、さまざまな戦争証言が語り継がれる一方で、いまだにその多くが謎に包まれているのが、「軍馬」の歴史についてです。岡山県鏡野町で馬と戦争に関わる貴重な史料が保管されていたことが分かりました。史料を元に、軍馬の実態を掘り下げます。 【写真を見る】戦後80年 “馬と戦争”「たいせつな馬も戦地へとられた」葬り去られた歴史ないはずの史料が鏡野町に【岡山】 馬も戦争に謎に包まれた歴史岡山県北に