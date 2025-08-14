鹿児島市の天文館も多くの帰省客や観光客で賑わい、「しろくま」を食べて涼を感じる人が多くいました。故郷を離れ、県外で暮らしている帰省客たちに、帰ってきて感じる「鹿児島のいいところ」を聞きました。（宮崎から帰省）「桜島を見ると、地元愛が熱くなる」（佐賀から帰省）「自然もだし、ごはんが美味しい。みんな優しい。やっぱりとんかつ」（愛知から帰省）「いつも待ってくれている家族がいるところ」（熊本から帰省）「