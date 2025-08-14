能登半島地震で強い揺れに見舞われた石川県の被災地では、液状化現象により地盤が水平方向に動く「側方流動」が広範囲で起き、土地の境界がずれた。住宅再建に先立って自治体が区画を再画定する必要があるが、手続きの複雑さなどもあり遅れが指摘されている。県や法務、国土交通両省などでつくるプロジェクトチームは月内にも、復旧加速に向けた工程表を「アクションプラン」としてまとめ、自治体を支援する方針だ。石川県では