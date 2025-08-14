恒例の真夏の成人式です。世界遺産の村・岐阜県白川村では、雪深い冬を避けて毎年8月に「二十歳を祝う会」を開いています。8月14日、昨年度に二十歳になった12人が浴衣やスーツ姿で出席し、同級生との再会を喜びながら、合掌造りの前で記念撮影をしました。参加者ら：「久しぶりにみんなと会えて、祝ってもらえるのがうれしいです」「この地元でよかったなって。帰る場所があることがすごく心強くて」「浴衣姿で合掌造り