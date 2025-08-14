「うずしおクルーズ」は、夏休み限定「夏のわくわく！キッズプレゼントキャンペーン」を、2025年8月12日(火)から8月31日(日)までの期間限定で実施中！ うずしおクルーズ「夏のわくわく！キッズプレゼントキャンペーン」  実施期間：2025年8月12日(火)〜 8月31日(日)対象：小学生以下のお子様(乳幼児も含む)内容：期間中、ご乗船いただいた小学生以下のお子様に、オリジナルグッズ等をい