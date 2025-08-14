14日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比10円高の4万2630円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万2649.26円に対しては19.26円安。出来高は2452枚となっている。 TOPIX先物期近は3056ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.95ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 42