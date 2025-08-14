14日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝146円62銭前後と、午後5時時点に比べ6銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝171円30銭前後と12銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース