熊本市を流れる坪井川と井芹川の周辺で浸水被害が相次いだため、ごみ収集場は災害廃棄物であふれ返っています。 【写真を見る】山積みになった災害ごみ 業者が回収に追われている 記者「熊本市中央区のごみステーションです。家具や畳など災害廃棄物が山積みになっています」 8月14日の朝は通常のごみの収集もあり、普段は100か所以上でごみを積み込む収集車も2か所でいっぱいになりました。 馬場商店 山部圭祐さん「こ