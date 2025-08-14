加賀地方を襲った線状降水帯による大雨から14日で1週間です。大規模な冠水被害にあった金沢市の大浦地区ではお盆のさなか、住民が片付け作業に追われています。金沢市内に残る線状降水帯の爪痕。記者リポート「先週の雨で斜面が大きく崩れてしまっていて、現場ではブルーシートでの応急処置が行われています」卯辰山花菖蒲園のすぐそばを通り、山頂に向かう道路は一部で路肩が崩れ、山の斜面から倒れた木が道をふさいだままです。