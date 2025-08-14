石川県穴水町で14日から「沖波大漁祭り」が始まりました。地震の影響でキリコの担ぎ手が減る中、祭りを支えるのは学生ボランティアたち。威勢の良い掛け声が2年ぶりに町に帰ってきました。穴水町の沖波地区に降り立つおよそ30人の学生たち。キリコを担ぐ時に使う肩当ての座布団と法被を手渡され、地元の青年団たちと一緒に祭りの無事を神棚に願います。沖波青年団・田中健太郎団長「お力をお借りしないと（キリコが）動かせない。