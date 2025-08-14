K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「타이틀곡（タイトゥルゴク）」の意味知ってる？「타이틀곡（タイトゥルゴク）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、K-POPアイドルの曲に関する言葉です。いったい、「타이틀곡（タイトゥルゴク）」はどういう意味なのでしょ