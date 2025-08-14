「戸田ボート大賞」（１４日、戸田）新エンジン、ボート使用２節目のボートレース戸田の初日が行われた。前節、中野希一（埼玉）が優勝戦１号艇（２着）に導いた１１号機を得た尾上雅也（３０）＝埼玉・１１９期・Ａ１＝は、８Ｒで４コースから４着だった。同レースの３着には前記の中野が入った。「足自体はいいと思う。出足も伸びも。でも、ターンの感じが良くない。そこを求めて調整したが来なかった」と振り返った。中野は