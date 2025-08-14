名古屋市中区の路上で8月14日、男性が後ろから何者かに襲われ、警察が強盗致傷事件として調べています。警察によりますと、14日午前4時前、中区大須一丁目の路上で「買い物から歩いて帰宅中、後ろから何かで叩かれ、転倒した」と近くに住む66歳の男性から110番通報がありました。男性は頭や腹にケガをして病院へ運ばれましたが、命に別条はないということです。男性は一人で歩いていたところを襲われたとみられ、財布がな