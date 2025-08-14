16日に開幕となる25-26シーズンのプレミアリーグ。第1節からマンチェスター・ユナイテッド対アーセナルのBIG6がぶつかるカードが組まれるなど、序盤から白熱した戦いが期待される。『ESPN』ではプレミア開幕に先駆けて、9人の記者が集まり、新シーズンのゴールデンブーツは誰になるのか予想している。最有力は7人の記者が投票したマンチェスター・シティのアーリング・ハーランドだ。加入初年度には36ゴールを挙げてプレミアリーグ