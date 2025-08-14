お盆休みも後半戦。列島に青空が広がった14日、各地は大混雑していました。今や世界有数の観光地となった京都でも、日本人だけでなく外国の観光客が多く見られました。14日は最高35.2度と猛暑日が復活。お盆休みの列島各地は人、人、人で大混雑。ハプニングも発生していました。後半戦に入ったお盆休みの混雑を、上空から見ていきます。まずは標高415メートルに位置する静岡県の三島スカイウォーク。駐車場には空きが見当たらない