2025Ç¯8·î12ÆüÌë¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿NHKÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬7¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¡¢¡ÖÀÐÇËÂ³Åê¡×¤Ë49¡ó¤¬»¿À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¡¢Á°ÅÝ¤·¤µ¤ì¤ë¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¡ÖÀÐÇËÂ³Åê¡×¼«Ì±»Ù»ýÁØ¤Ç69¡ó¡Ö»¿À®¡×7·î20Æü¤Î»²±¡Áª¡¦Í¿ÅÞÂçÇÔ°ÊÍè¡¢¡ÖÁªµó3Ï¢ÇÔ¤À¤«¤éÂà¿Ø¤»¤è¡×¤È¤¤¤¦¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤ÎÏÀÍý¤Ï¡¢¡Ö¤À¤ì¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢²¿¤¬ÌäÂê¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤«¡×¤òÌä¤¦Í­¸¢¼Ô¤ÎÀ¼¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢NHKÄ´