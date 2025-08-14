思い通りに動かないもどかしさ時折、散歩中の飼い犬がリードを無理に引っ張ったり、鳥に向かって吠えたりすると、その犬を厳しく叱る人がいる。動物は本能に従って行動しているだけなのだが、それを叱りたくなる飼い主の気持ちも理解できる。これにちょっと似ていると思うのが、最近多くのクルマに搭載されているアダプティブ・クルーズコントロール（ACC）だ。現代の運転支援システムは未熟で融通がきかない……とAUTOCAR英国記者