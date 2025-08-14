【インタビュー】女優の木村文乃（37）主演のフジテレビ「愛の、がっこう。」（木曜後10・00）が好評だ。まじめすぎる教師・小川愛実（木村文乃）とホスト・カヲル（Snow Man・ラウール）の新しい形のラブストーリー。木村の視点で作品の魅力を深掘りしてもらった。（井利萌弥）恋愛ものに出演した経験はほとんどないという木村だが、今作は「いわゆる恋愛とはちょっと違う」と評する。「人と人が関わりあって一緒に生きてい