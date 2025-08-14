◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（１４日・ベルーナドーム）西武の先発・高橋光成投手が２回で降板した。２回、先頭の中村が放ったライナーが右上腕を直撃。投前に転がった打球を右手ではなく、グラブトスで一塁へ送球した。その後、大丈夫というジェスチャーを送って続投。牧原大に中前安打を許したが、後続を断って無失点で切り抜けた。しかし、３回の攻撃前に西口監督が球審に交代を伝え、２回から準備していた糸川が登