新型コロナウイルスの感染者の数が前の週の1.3倍となりました。7週連続で増加しています。県は、感染者が増える状況がこの先も続くと見込んでいて、基本的な感染対策の継続を呼びかけています。県のまとめによりますと、県が定点とする25の医療機関で10日までの1週間に確認された新型コロナの感染者数は、前の週から1.3倍に増え135人でした。7週連続の増加で、先週に続き今年度最多を更新しています。秋田市や大仙、能代など6つの