8月11日から開催中で、大雨や猛暑にも負けず連日の盛り上がりを見せている徳島県の伝統芸能、阿波踊り。会場には多くの人々が訪れ、SNSにもその様子がいくつもアップされている。そんななか、《阿波踊りにキンタロー登場！！！！》（原文ママ）と投稿された動画が話題となっている。ある阿波踊りの隊列に混じって、お笑いタレントのキンタロー。（43）が両手を広げダイナミックに踊っている動画なのだが、注目すべきはその“強烈す