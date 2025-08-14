サンダーランドは14日、2025−26シーズンを戦うトップチームのキャプテンに、スイス代表MFグラニト・ジャカが就任することを発表した。ジャカは7月30日、レヴァークーゼンからサンダーランドへの完全移籍が発表。背番号は過去に所属した全クラブで着用した「34」に決まった。移籍金は非公表とされているが、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、2000万ユーロ（約34億円）程度が