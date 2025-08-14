【ジャカルタ＝作田総輝】オーストラリア公共放送ＡＢＣによると、賭博の対象となっていた豪プロサッカーリーグの試合で故意に反則をしたなどとして起訴された元Ｊリーガー、檀崎竜孔被告（２５）の公判が１３日、メルボルンの裁判所で開かれた。同被告は起訴内容を認めた。報道によると、檀崎被告は友人と共謀し、オンラインのスポーツ賭博で不正に利益を得ることを計画。自身が出場した試合で故意にイエローカードを受けて賭