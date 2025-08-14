今週末に開幕を控えているラ・リーガ。開幕戦まで残り72時間を切った段階で、わずか6選手しか登録できていないクラブがあるという。慢性的な財政難の影響で近年はサラリーキャップの問題を抱えるバルセロナは、今シーズンも例に漏れず17名の登録に終わっている状況。今夏獲得したFWマーカス・ラッシュフォードやGKジョアン・ガルシアなど4選手が未登録となっている中、700万ユーロ（約12億円）の保証金を支払うことで問題解決