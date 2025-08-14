岐阜県では8月14日、2025年の新米が初めて出荷されました。“令和の米騒動”を経て待ちに待った新米ですが、気になる価格や今後の見通しについて調べました。 ■街で聞いた「いくらまでなら買いたい？」岐阜では新米の初出荷式 最高品質＝1等米に格付けされた、早生品種・あきたこまちの新米。岐阜県海津市のJAの施設で8月14日、新米の初出荷式が行われました。 梅雨明けが早く、心配の声も聞かれましたが