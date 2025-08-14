人生の節目の行事「はたちの式典」がきょう寒河江市で行われました。 【写真を見る】「大好きだよ～！」周囲への感謝を感じる「はたちの式典」未来を担い、神輿を担ぐ若者たちの目標は（山形・寒河江市） 毎年お盆の時期に行われている「はたちの式典」。会場には若者およそ300人が集まり、友人との久しぶりの再会に胸を弾ませていました。 参加者は「中学まで一緒で、もう本当に久々に会った感じですね」「みんな変わ