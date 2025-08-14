「オリックス−楽天」（１４日、京セラドーム大阪）元アーティスティックスイミング日本代表で、タレントの青木愛（４０）が始球式に登場。観客を沸かせた。身長１７３センチのスタイルが光る白のＴシャツに黒のパンツスタイルでマウンドに上がると、目標としていたノーバウンドはならずも力強い投球を披露した。ＳＮＳなどでは「きれい！」、「テンション上がった」との声が上がっていた。