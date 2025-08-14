テレビ東京系「あちこちオードリー」が１３日に放送され、あのちゃんこと、歌手でタレント・あのがゲスト出演した。あのちゃんは、基本的に飲み会は苦手だと明かしながらも「３カ月に１回とかは、飲みに行ったりとか。たまに。僕でもするんです」と告白。親交の深いメイプル超合金・安藤なつとお酒を飲んだことを振り返った。「こないだ安藤なつさんが誘ってくれて。『たこ焼き食べよう』って言ってくれて。なつさん好きだ