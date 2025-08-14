お盆2日目の14日、鹿児島市は35.1度と猛暑日となり、涼しく過ごせる、かごしま水族館は多くの人で賑わいました。こちらは、人気者のジンベエザメのユウユウ。6年間の水族館生活を終え、今度の日曜日、海に帰ることになりました。お盆2日目の14日、鹿児島市のかごしま水族館には、多くの家族連れなどが訪れ、巨大な水槽の中を泳ぐ魚の群れを眺めたり、写真を撮ったりしていました。その中でも特に人気者なのが…（子どもたち