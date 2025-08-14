Image:楽天市場 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。現在、Ｙ形の分岐デザインで2台同時充電、しかも最大100Wの高出力対応で幅広い機器に急速充電が可能なUGREEN（ユーグリーン）の「PD 100W 2-in-1 Type C 急速充電ケーブ」がお得に登場しています。 なお、以下の表示