お盆期間も多くの人が訪れている金沢21世紀美術館ですが、2年後に長期の休館を予定しています。街なかのにぎわいをどう維持していくか検討会が開かれました。 金沢中心商店街まちづくり協議会・雨坪 毅樹 会長「美術館が一年間閉まるというのは大変死活問題でもあります」金沢商業活性化センター・西尾 昭浩 社長：「中心に商店街に流れてくる人数は、大きく落ち込んでくるのではないかと」石川県芸術文化協会・小中 寿一