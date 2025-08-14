ロシアの大統領補佐官は、米露首脳会談について、日本時間の16日午前4時半から実施されると明らかにしました。タス通信によりますと、ロシアのウシャコフ大統領補佐官は、アメリカのアラスカ州で予定されているプーチン大統領とトランプ大統領の首脳会談について15日午前11時半、日本時間の16日午前4時半から実施されると明らかにしました。1対1の会談の後、両国の代表団で協議を続け、終了後には、両首脳による共同会見も予定され