林陵平×倉敷保雄ラ・リーガ2025−26展望後編ラ・リーガの解説と実況でお馴染みの林陵平と倉敷保雄両氏が、新シーズンを展望する後編。バルセロナ、レアル・マドリードの２強に割って入るアトレティコ・マドリードと久保建英のレアル・ソシエダの見どころを語った。＞＞前編「進化するバルセロナ、変化するレアル・マドリードの陣容」レアル・ソシエダの中心選手として戦う久保建英photo by Getty Images【動画】林陵平×