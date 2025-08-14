記録的な大雨から一転、厳しい暑さとなった九州。お盆のさなか、被災地では14日も復旧作業が続いています。熊本では、いまも2人の安否がわかっておらず、猛暑の中での捜索活動となりました。“記録的大雨”から一転、“厳しい暑さ”となった九州。鹿児島県姶良市では14日も、お盆のさなか、復旧作業に追われる住民の姿がありました。姶良市では、床上・床下合わせて364棟が浸水しました。自宅が床上浸水「ここまで水が来た。池（の