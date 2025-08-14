去年のパリオリンピックで、日本はフェンシングで史上最多の5つのメダルを獲得しました。そんな盛り上がりを見せるフェンシング界に、岐阜からニュースター誕生の予感です。 美容室でモチベーションを上げる高校生。岐阜総合学園3年、フェンシング女子フルーレの村瀬あかり選手(18)です。 去年パリオリンピックで5つのメダルを獲得した日本フェンシング界。国内の競争も激化する中で、村瀬選