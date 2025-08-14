香川県の小豆島にある妖怪美術館で開催中の「妖怪縁日」13日 香川県の小豆島にある妖怪美術館で初めて「妖怪縁日」が行われ、多くの子どもが訪れました。 香川県土庄町の妖怪美術館では夏をヒンヤリ過ごしてもらおうと7月から「妖怪きもだめしまつり」が行われています。 13日からは「妖怪縁日」が始まり、妖怪にちなんだちょっぴり奇妙な屋台が並んでいます。 館長で妖怪画家の柳生忠平さんによる「モノノケ