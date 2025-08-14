「西武−ソフトバンク」（１４日、ベルーナドーム）声優の花澤香菜が始球式に登場し、観客を魅了した。西武のユニホームにデニム姿でマウンドに上がると、力強く脚をあげて放ったボールは大きく右にそれて打者の背後を通過する大暴投に。悔しそうな照れ笑いでしゃがみ込んだが、微笑ましい光景に観客からは拍手が降り注いだ。